📳 ФНС набрала подписчиков и шлет им СМС миллионами

То есть за первое полугодие 2022 года прирост — в 35 раз, хвалятся налоговики.

Услуга бесплатная. Чтобы ее подключить, нужно подать согласие на информирование лично, направить по почте, через представителя или по ТКС.

Можно подписаться в личном кабинете.

Для этого надо в разделе «Обращения по жизненным ситуациям» (вкладка «Прочие ситуации») выбрать форму документа «Согласие (отказ) на информирование о задолженности», определить удобный способ информирования (СМС или E-mail) и подписать документ.

Примерно раз в квартал налоговая служба пришлет СМС или электронное письмо с информацией о задолженности.

А вы подписались на СМС от ФНС?