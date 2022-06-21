Новости ФНС

📳 ФНС набрала подписчиков и шлет им СМС миллионами

В декабре 2021 года у ФНС было 28 тысяч подписчиков, которые получают СМС-сообщения о своих налоговых долгах. Сейчас число желающих выросло до 1 миллиона.

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То есть за первое полугодие 2022 года прирост — в 35 раз, хвалятся налоговики.

Услуга бесплатная. Чтобы ее подключить, нужно подать согласие на информирование лично, направить по почте, через представителя или по ТКС.

Можно подписаться в личном кабинете.

Для этого надо в разделе «Обращения по жизненным ситуациям» (вкладка «Прочие ситуации») выбрать форму документа «Согласие (отказ) на информирование о задолженности», определить удобный способ информирования (СМС или E-mail) и подписать документ.

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Примерно раз в квартал налоговая служба пришлет СМС или электронное письмо с информацией о задолженности.

А вы подписались на СМС от ФНС?

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