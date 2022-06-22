Американский брокер IB запретит пополнять счета рублями с 31 июля

Информацию об этом подтвердили РБК два клиента.

Один из них получил сообщение о запрете рублевых переводов только с 31 июля. Другого клиента уведомили, что конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.

Представителя американского брокера в Европе подтвердил, что «более подробная информация об этом будет разослана клиентам в ближайшие несколько дней».

Ранее Interactive Brokers принимал переводы в рублях на счета только от банков, не попавших под санкции.