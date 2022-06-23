Мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов

Вопрос о категории лиц, с которых теперь нельзя взыскивать долги, Центробанку задала Ассоциация российских банков (АРБ).

Дело в том, что нет четкой нормы о том, действуют ли ограничения на взыскания на всех, или только на тех, кто имеет признаки банкротства.

ЦБ в письме от 14.06.2022 № 010-31-4/5290 ответил, что мораторий общий, для всех. А значит, и его последствия для всех.

Нельзя применять меры принудительного взыскания (по исполнительным листам от приставов). Кроме того, если взыскатель сам принесет в банк документ о взыскании, не надо его исполнять.

Напомним, ранее разъяснение по этому же вопросу дали: