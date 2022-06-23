Радоницу и Курбан-Байрам бухгалтер должен праздновать, не отходя от 1С

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2022 № 03-02-07/51877.
Перенос сроков предусмотрен п.7 ст. 6.1 НК. Это возможно, если день уплаты или сдачи отчета приходится на:
- выходной день (ст. 111 ТК);
- нерабочий праздничный день (по ст. 112 ТК);
- нерабочий день (по указу Президента).
Если последний день этого срока приходится на нерабочий праздничный день, установленный властями региона, то никакого переноса не будет.
Отметим, свои праздничные дни установлены во многих субъектах РФ.
Например, это Радоница, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и т. д.