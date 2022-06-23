Штраф или дисквалификация бухгалтера из-за новых ФСБУ? Онлайн-курс о том, как этого избежать

Курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» поможет не бояться новых стандартов, пять из которых — «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» — очень запутанные и сложные для понимания.

Наши преподаватели по пунктам разберут с вами все тонкости и подводные камни новых требований.

Старт потока 1 июля, количество мест ограничено!

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции.

После окончания курса вы получите удостоверение о повышении квалификации. Программа соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Записаться на курс можно здесь.