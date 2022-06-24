👗 Предложили ввести налоговый вычет на выпускные платья

Депутат отметил, что платье для выпускниц сейчас стоит от 3,5 до 100 тыс. рублей.
Новый вычет предложено давать и тем, кто уже приобрел все необходимое для выпускного, передает РИА Новости.
Так называемый выпускной набор (платье, костюм) обходится родителям недешево. Государство должно помочь родителям, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он предложил ввести налоговый вычет на такие расходы.
Депутат отметил, что платье для выпускниц сейчас стоит от 3,5 до 100 тыс. рублей.
Новый вычет предложено давать и тем, кто уже приобрел все необходимое для выпускного, передает РИА Новости.
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За 2022 год надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.
Как вы знаете горячо любимый Тинькофф ввел комиссию за обслуживание валютных счетов с 23-его числа. Дополнительную сложность получили обладатели валюты в Евро (ваш покорный слуга), т.к. возможность делать переводы по Свифту банк упустил не договорившись с Райфом о кор. счете.
Так называемый выпускной набор (платье, костюм) обходится родителям недешево. Государство должно помочь родителям, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он предложил ввести налоговый вычет на такие расходы.
Тинькофф Бизнес запустил сервис кадрового электронного документооборота — КЭДО. Решение на 30% ускорит оформление сотрудников на работу, вдвое снизит затраты компании на документооборот и сократит нагрузку на HR-подразделения и бухгалтерию. Сервис разработан и предоставляется компанией Jump.Finance, которая входит в экосистему Тинькофф Бизнеса.
Мало того, что Тинькофф с 23 июня ввел плату за обслуживание карточных счетов в валюте: банк еще и планирует закрыть накопительные валютные счета, а деньги перевести на карточные счета, с которых будет взымать комиссию.
Читателю «Клерка» в Сбербанке продали доллары по 71, 98 руб. При этом официально курс доллара в банке для покупки 24 июня составляет 59,80 рублей.
В этом году действует новое трудовое правило, когда при простое трудовой договор приостанавливается, а работник направляется на новую временную работу. Если он заболеет, три первых дня больничных оплатить новый работодатель.
О приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» слышали многие. Только вот как обернуть себе на пользу эту информацию знают не все.
По временным трудовым правилам до 31.12.2022 можно заключить срочный трудовой договор с новым работодателем, если старый приостановил работу. После увольнения надо на следующий день явится на старую работу.
Если по направлению ЦЗН сотрудника, отправленного в простой, направила на новую временную работу, его старый договор приостанавливается. Но он не расторгается! А значит, трудовая книжка остается на старой работе.