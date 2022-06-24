💥Отдаем «Клерк.Премиум» со скидкой 30%. Последний день акции, не пропустите!

Вы получите безлимитные консультации, вебинары и курсы для бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков. Эксперты «Клерка» на связи круглосуточно. Они ответят на любое количество вопросов.

С подпиской вы получаете: 40 курсов и 250 вебинаров по новейшим изменениям в законах;

безлимитные консультации в течении года;

эксклюзивные статьи и разборы наших экспертов;

доступ ко всем онлайн-курсам.

Все новые курсы и вебинары автоматически добавляются в подписку, а это до 7 вебинаров в неделю. Дополнительно доплачивать не нужно!

Подписка дает право на получение сертификатов ИПБ и «Клерка». Также вы получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете», 25 часов, (ФИС ФРДО).

Оставить заявку и забронировать скидку можно здесь. Предложение ограничено.