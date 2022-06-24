«Тинькофф инвестиции» вводят комиссию за хранение валюты на брокерском счете с 4 июля

Комиссия за хранение валют составит 0,033% в день или 1% в месяц. Списание будет проходить каждый день. Ценных бумаг это не коснется.

Для того, чтобы банк не списывал комиссию на счет надо положить до 10 тысяч единиц каждой из валют — долларов, евро, фунтов.

Комиссия считается отдельно по каждой валюте из указанных на всех брокерских счетах.

Например, клиент имеет два счета на 5 тысяч евро и 5 тысяч долларов. В этом случае счета комиссией не облагаются.

Ранее мы рассказывали, что Тинькофф продолжает отбирать деньги клиентов. Основателя «Клерка» тоже известили об экспроприации