Ипотека

Банки рефинансируют «кризисную» ипотеку в обмен на отказ от сроков старого договора

Банки опять выдают ипотечные кредиты для рефинансирования ранее взятых под большие проценты ипотек. Для этого надо отказаться от ограничения по сроку действия предыдущего договора.

Версия для печати

До этого рефинансировать ипотеку можно было по истечении шести месяцев или года с момента взятия ссуды. Сейчас банки пошли на уступки, сообщает РБК.

Рефинансировать ипотеки можно:

  • в ВТБ с 27 июня по ставке 10,5% (для взявших ипотеку с 1 марта по 25 июня);
  • в банке «Открытие» с 22 июня по ставке 10,69% (для взявших ипотеку с 28 февраля по 31 мая включительно).

Не указали ставки, но подтвердили готовность рефинансировать ипотеки, взятые в кризис: 

  • банк «Санкт-Петербург» (для ипотек с 24 февраля по 4 мая);
  • Московский кредитный банк;
  • «Уралсиб» и «Ак Барс».

В ПСБ можно рефинансировать кредит, который был взят под более высокий процент в другом банке, через месяц после его оформления, в банке «Зенит» — через два месяца.

Сбербанк обещал разрешить рефинансировать ипотеку с июля.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь

Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе

Повышение квалификации

Оптимизация налогообложения

Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта

Если вы платите слишком мало налогов — это хорошо для вас, но плохо для государства. Чтобы не навлечь на себя подозрения, нужно знать и контролировать уровень налоговой нагрузки. Рассказываем, что это такое, для чего нужно и как считать.

Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта

Мероприятия

Разместить
Ипотека

Банки рефинансируют «кризисную» ипотеку в обмен на отказ от сроков старого договора

Банки опять выдают ипотечные кредиты для рефинансирования ранее взятых под большие проценты ипотек. Для этого надо отказаться от ограничения по сроку действия предыдущего договора.