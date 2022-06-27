Банки рефинансируют «кризисную» ипотеку в обмен на отказ от сроков старого договора

До этого рефинансировать ипотеку можно было по истечении шести месяцев или года с момента взятия ссуды. Сейчас банки пошли на уступки, сообщает РБК.

Рефинансировать ипотеки можно: в ВТБ с 27 июня по ставке 10,5% (для взявших ипотеку с 1 марта по 25 июня);

в банке «Открытие» с 22 июня по ставке 10,69% (для взявших ипотеку с 28 февраля по 31 мая включительно).

Не указали ставки, но подтвердили готовность рефинансировать ипотеки, взятые в кризис:

банк «Санкт-Петербург» (для ипотек с 24 февраля по 4 мая);

Московский кредитный банк;

«Уралсиб» и «Ак Барс».

В ПСБ можно рефинансировать кредит, который был взят под более высокий процент в другом банке, через месяц после его оформления, в банке «Зенит» — через два месяца.

Сбербанк обещал разрешить рефинансировать ипотеку с июля.