Обучение для бухгалтеров

🔥Научим правильно оплачивать работу сотрудников за рубежом на бесплатном вебинаре. А еще дарим подарок

На возможность компаний принимать и отправлять деньги в России или за рубеж влияют санкции США и ЕС, а также российские контрсанкции. На вебинаре расскажем о главных моментах, которые должен знать бизнес, работающий с иностранцами.

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Приходите на бесплатный вебинар «Как платить сотрудникам за рубеж в условиях ограничений» 28 июня в 16 часов, и наши эксперты по пунктам расскажут вам:

  • о популярных проверенных способах оплаты сотрудников в новой реальности;
  • как искать сотрудников из других стран, если биржи ушли с рынка;
  • где открыть банковский счет за границей.

Приходите, задавайте вопросы, получите запись лекции и сертификат!

Получите еще купон на скидку в одном из самых популярных сервисов оплаты сотрудников и ссылку на бесплатную консультацию с специалистом по payroll.

Записаться можно здесь.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь

Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

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Повышение квалификации

Оптимизация налогообложения

Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта

Если вы платите слишком мало налогов — это хорошо для вас, но плохо для государства. Чтобы не навлечь на себя подозрения, нужно знать и контролировать уровень налоговой нагрузки. Рассказываем, что это такое, для чего нужно и как считать.

Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта

Мероприятия

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Ипотека

Банки рефинансируют «кризисную» ипотеку в обмен на отказ от сроков старого договора

Банки опять выдают ипотечные кредиты для рефинансирования ранее взятых под большие проценты ипотек. Для этого надо отказаться от ограничения по сроку действия предыдущего договора.