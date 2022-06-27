Россияне массово перепродают вещи ушедших брендов в соцсетях. Чаще всего предлагают кроссовки

Пик таких перепродаж пришелся на конец мая. Пользователи продают в большинстве случаев спортивную одежду и обувь.

Так, в последнюю неделю весны было опубликовано 4000 объявлений против 1500. Предложения были опубликованы более чем в 30 источниках. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование.

Чаще всего перепродавали Adidas (30%), Nike (27%), Puma (8%), Reebok (5%).

51% объявлений были связаны с продажей кроссовок.

За год россияне подали 82 000 объявлений о перепродажи вещей импортных брендов, 37%, опубликованы после 1 марта 2022 года.