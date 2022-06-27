Общество

Россияне массово перепродают вещи ушедших брендов в соцсетях. Чаще всего предлагают кроссовки

Пик таких перепродаж пришелся на конец мая. Пользователи продают в большинстве случаев спортивную одежду и обувь.

Версия для печати

Пик таких перепродаж пришелся на конец мая. Пользователи продают в большинстве случаев спортивную одежду и обувь.

Так, в последнюю неделю весны было опубликовано 4000 объявлений против 1500. Предложения были опубликованы более чем в 30 источниках. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование.

Чаще всего перепродавали Adidas (30%), Nike (27%), Puma (8%), Reebok (5%).

51% объявлений были связаны с продажей кроссовок.

За год россияне подали 82 000 объявлений о перепродажи вещей импортных брендов, 37%, опубликованы после 1 марта 2022 года.

 

Мария Дородных, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
Страховые взносы

Для ИП сроки уплаты 1-процентных взносов за 2021 год перенесли на 3 июля 2023 года. Но не для всех

До 1 июля 2022 года ИП должны были уплатить страховые взносы с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но этот срок отодвинули на год для тех, кто ведет деятельность в отраслях из перечня.

Ведение бизнеса

Как перевести бизнес в онлайн

Расширить аудиторию, торговать по всей стране, сократить затраты на аренду и персонал — это все про онлайн-бизнес. Открыть доступ к своим товарам или услугам покупателям из любого региона поможет наш план действий. А еще мы подобрали инструменты для плавного безболезненного перехода.

Как перевести бизнес в онлайн

Повышение квалификации

Отчетность

Новые требования о защите данных приведут к падениям онлайн-продаж

Онлайн-продавцы должны уведомлять Роскомнадзор о зарубежных продавцах, которые получают доступ к личным данным россиян. Разрешение не выдадут, если иностранный ритейлер работает в стране, которая, по мнению ведомства, не обеспечивает защиту данных.

Общество

Финансисты и рыболовы получают до 200 тысяч рублей. Правда, в основном в Москве, Мурманске и Магадане

Самые высокие зарплаты в РФ получают финансисты, IT-специалисты и госслужащие. Лидируют в топ-10 российских городов по уровню зарплат в разных отраслях Москва, Мурманск и Магадан.

Мероприятия

Разместить

Продюсер-методолог «Клерка» или инструкция как поменять свою жизнь

Многие мечтают изменить свою жизнь, но не многие делают. Страшно взять и все бросить. А особенно страшно, когда у тебя есть должность, положение, карьерный путь и тебе уже явно не 20. Поэтому мой рассказ – это, по сути, инструкция по кардинальной смене своей жизни и не только!

Продюсер-методолог «Клерка» или инструкция как поменять свою жизнь
Госзакупки

Как малому бизнесу организовать работу с госзакупками

Малому бизнесу доступны различные программы поддержки, их задача — сократить негатив от влияния внешних факторов (например, санкций) и облегчить деятельность в целом. Поддержка позволяет бизнесу оставаться «белым», избегать банкротства и даже развиваться. Например, послабления установлены в сфере госзакупок. Как же начать участвовать в торгах для СМП?

Как малому бизнесу организовать работу с госзакупками
Первичные документы

С 21 июля можно будет отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами

Теперь не обязательно составлять акт сверки с поставщиками и покупателями в бумажном виде и сканировать его, чтобы отправить в ИФНС (по требованию). У этого документа появился электронный формат.