Ликвидация бизнеса

❌ В российских отелях Holiday Inn и Crowne Plaza отдохнуть больше не удастся

Британская компания IHG, которая владеет брендами, заявила о прекращении деятельности в России.

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Под брендами компании InterContinental Hotels Group (IHG) работали 28 отелей В России. Это гостиницы Holiday Inn и Crowne Plaza.

«С учетом санкций Великобритании, США и ЕС и постоянно нарастающими трудностями работы в России, мы в процессе прекращения всех операций в этой стране» — сообщает компания IHG в пресс-релизе.

Это последовательная позиция компании. С 10 марта она не открывает новые гостиницы в России. 8 апреля объявила, что ведет переговоры с владельцами отелей под брендом IHG в России о расторжении договоров. Сегодня компания заявила о прекращении всей деятельности.

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