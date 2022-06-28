Прослеживаемость товаров

Прослеживаемость товаров в ЕАЭС опробуют на холодильниках

С 1 июля запускают пилотный проект по прослеживаемости товаров в ЕАЭС. Он будет действовать до 31 марта 2023 года. Отслеживать будут холодильники и морозильники в России и Беларуси.

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В режиме тестирования отследят перемещение бытовых холодильников и морозильников по 11 кодам ТН ВЭД на территориях России и Беларуси, сообщает ФНС.

Национальная система прослеживаемости в рамках обмена передаст сведения о перемещении таких товаров в Берарусь. Аналогичную информацию будет получать Россия от белорусской информационной системы прослеживаемости.

Главной задачей проекта является создание в ЕАЭС единой системы прослеживаемости иностранных товаров для того, чтобы подтвердить, что продукция попала из одной страны в другую на законных основаниях. Также система должна исключить уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.

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