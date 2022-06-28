Самозанятые не будут платить свой налог на единый налоговый счет

С 2023 года почти все налоги, взносы и сборы надо будет платить на единый счет. Законопроект с масштабными поправками в НК принят сегодня во втором чтении.

Но не все пойдет на ЕНС.

Отдельно можно платить:

налог на профессиональный доход (НПД самозанятых);

сбор за пользование объектами животного мира;

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Кроме того, нужно отдельно платить: