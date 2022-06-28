Самозанятые не будут платить свой налог на единый налоговый счет

С 2023 года почти все налоги, взносы и сборы надо будет платить на единый счет. Законопроект с масштабными поправками в НК принят сегодня во втором чтении.
Но не все пойдет на ЕНС.
Отдельно можно платить:
- налог на профессиональный доход (НПД самозанятых);
- сбор за пользование объектами животного мира;
- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Кроме того, нужно отдельно платить:
- НДФЛ по патенту для иностранцев (по статье 227.1 НК);
- госпошлину, по которой судом не выдан исполнительный документ.