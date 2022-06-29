Загрузить WhatsApp на компьютер с 29 июня не получается, но VPN помогает

Скачать не получается с официального сайта и с операционной системой Windows, и с MacOS. После подключения VPN-клиента скачивание мессенджера проходит как обычно.

Редактор «Клерка» убедился в этом. При попытке скачать версию на ПК страница сначала долго загружается, после чего появляется надпись: «Не удается открыть эту страницу, подключение было сброшено».

Компания Google также запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play. При этом возможность публиковать новые бесплатные сервисы сохранилась.