Рубль ослабят при помощи валютных интервенций. Это планы Минфина

Курс рубля, который установился сейчас, убыточен для бюджета. Поэтому Минфин может провести валютные интервенции для ослабления рубля.

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Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде РСПП. На это бюджет готов пустить часть сырьевых доходов: операция будет проведена на средства, вырученные от экспорта нефти и газа. Речь идет о сверхдоходах.

Сегодня за каждое укрепление курса российской валюты на 1 руб.из  российского бюджета направляется от 130 до 200 млрд руб., сказал чиновник.

По его словам, не оказало должного эффекта и снятие валютных ограничений, импорт «не идет».

Против валютных интервенций выступает Центробанк. Регулятор считает, что курс станет «искусственным», если пытаться вернуть российскую валюту в прежние рамки.

 

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