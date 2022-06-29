Рубль ослабят при помощи валютных интервенций. Это планы Минфина

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде РСПП. На это бюджет готов пустить часть сырьевых доходов: операция будет проведена на средства, вырученные от экспорта нефти и газа. Речь идет о сверхдоходах.

Сегодня за каждое укрепление курса российской валюты на 1 руб.из российского бюджета направляется от 130 до 200 млрд руб., сказал чиновник. По его словам, не оказало должного эффекта и снятие валютных ограничений, импорт «не идет».

Против валютных интервенций выступает Центробанк. Регулятор считает, что курс станет «искусственным», если пытаться вернуть российскую валюту в прежние рамки.