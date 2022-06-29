😘 Налоговики и бизнес будут доверять друг другу. ФНС выпустила про это манифест

В «Манифесте ФНС России» прописаны такие принципы:
- взаимное доверие между налоговиками и налогоплательщиками;
- снижение издержек для бизнеса по исчислению и уплате налогов и взносов;
- гарантии безопасности от нечестной конкуренции или несправедливых претензий государства;
- открытость к диалогу.
Документ сейчас активно обсуждают на местах.
Глава ФНС Даниил Егоров на коллегии службы говорил о необходимости перестроиться в работе, сообщает Телеграм-канал «Налоговый инспектор».
Сейчас у налогоплательщиков ФНС ассоциируется с негативом: давление, комиссии, требования, уведомления, штрафы.
Налоговики заваливают бизнес требованиями. УФНС требует с ИФНС, ИФНС требует с бизнеса.
Кроме того, УФНС требует с налоговиков на местах вызывать бизнес на комиссии и настаивать на добровольном доначислении, угрожая выездной проверкой.
Эту систему хотят исправить.
Суть манифеста в том, что налоговикам нужно менять сознание и отношение к работе и ее результату.
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