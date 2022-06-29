😘 Налоговики и бизнес будут доверять друг другу. ФНС выпустила про это манифест

В «Манифесте ФНС России» прописаны такие принципы:

взаимное доверие между налоговиками и налогоплательщиками;

снижение издержек для бизнеса по исчислению и уплате налогов и взносов;

гарантии безопасности от нечестной конкуренции или несправедливых претензий государства;

открытость к диалогу.

Документ сейчас активно обсуждают на местах.

Глава ФНС Даниил Егоров на коллегии службы говорил о необходимости перестроиться в работе, сообщает Телеграм-канал «Налоговый инспектор».

Сейчас у налогоплательщиков ФНС ассоциируется с негативом: давление, комиссии, требования, уведомления, штрафы.

Налоговики заваливают бизнес требованиями. УФНС требует с ИФНС, ИФНС требует с бизнеса.

Кроме того, УФНС требует с налоговиков на местах вызывать бизнес на комиссии и настаивать на добровольном доначислении, угрожая выездной проверкой.

Эту систему хотят исправить.

Суть манифеста в том, что налоговикам нужно менять сознание и отношение к работе и ее результату.