С 2024 года учитывать нематериальные активы придется по новому ФСБУ 14

Новый стандарт устанавливает требования к формированию в бухучете информации о НМА организаций. Стандарт применяется начиная с бухгалтерской отчётности за 2024 г.

При этом компании вправе принять решение о досрочном переходе на новый ФСБУ.

Прежнее положение по бухучёту нематериальных активов признаётся утратившим силу с 1 января 2024 года.

Для целей бухучета НМА подлежат классификации по видам, в частности:

произведения науки, литературы и искусства;

программы для ЭВМ;

базы данных;

изобретения;

полезные модели;

промышленные образцы;

ноу-хау; селекционные достижения;

лицензии и разрешения.

Также идет классификация по группам.