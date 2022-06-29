С 2024 года учитывать нематериальные активы придется по новому ФСБУ 14

Новый стандарт устанавливает требования к формированию в бухучете информации о НМА организаций. Стандарт применяется начиная с бухгалтерской отчётности за 2024 г.
При этом компании вправе принять решение о досрочном переходе на новый ФСБУ.
Прежнее положение по бухучёту нематериальных активов признаётся утратившим силу с 1 января 2024 года.
Для целей бухучета НМА подлежат классификации по видам, в частности:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- ноу-хау; селекционные достижения;
- лицензии и разрешения.
Также идет классификация по группам.