ФСБУ

С 2024 года учитывать нематериальные активы придется по новому ФСБУ 14

Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухучёта 14/22 «Нематериальные активы».

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Новый стандарт устанавливает требования к формированию в бухучете информации о НМА организаций. Стандарт применяется начиная с бухгалтерской отчётности за 2024 г.

При этом компании вправе принять решение о досрочном переходе на новый ФСБУ.

Прежнее положение по бухучёту нематериальных активов признаётся утратившим силу с 1 января 2024 года.

Для целей бухучета НМА подлежат классификации по видам, в частности:

  • произведения науки, литературы и искусства;
  • программы для ЭВМ;
  • базы данных;
  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • ноу-хау; селекционные достижения;
  • лицензии и разрешения.

Также идет классификация по группам.

 

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