Пожарные придут с проверкой только в лагеря и школы. Остальные просчитают риски на калькуляторе

При этом исключено из списка для проверок 98,5 тыс. объектов.

Пожарные будут регулярно проверять детские лагеря, школы и дошкольные учреждения и социальные объекты, в которых проживают люди, отчитался в рамках Петербургского международного юридического форума замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

Отменены и пересмотрены 1,5 тыс. устаревших законов и нормативы по пожарной безопасности. Принято 11 новых. Ведомство оставило только семь видов базовых законов в данной сфере.

Владельцы компаний теперь сами будут определить степень риска в плане возникновения пожаров, для этого МЧС предлагает использовать:

специальный калькулятор на своем сайте;

сервис по досудебному обжалованию штрафов на госуслугах;

профилактические и онлайн-консультации.

МЧС напоминает, что каждую минуту в России случается пожар. В год в России случается 370 тыс. пожаров. В них гибнет до 8,5 тыс. человек и столько же получают травмы.