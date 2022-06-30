Справку 182н отменят, а данные для оплаты больничных работодателям будет давать СФР

Но где же бухгалтерам брать данные для оплаты первых трех дней больничного?

Ответ на этот вопрос — в обновленном проекте поправок в закон № 255-ФЗ.

Там сказано, что сведения о зарплате, необходимые для исчисления работодателю будет давать страховщик, то есть фонд.

Объединенный социальный фонд (СФР) будет обладать сведениями о зарплате людей.

Туда их будет передавать ИФНС. В свою очередь, в ИФНС надо будет ежемесячно сдавать отчеты о зарплате сотрудников.

Законопроект об объединении ПФР и ФСС принят Госдумой во втором, основном чтении.