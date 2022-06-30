✔ Расходы на нематериальные активы будут капвложениями. Внесли поправки в ФСБУ 26/2020

Поправки внесены приказом Минтруда от 30.05.2022 № 87н.
В частности, к капвложениям будут относить:
- приобретение исключительных прав, прав по лицензионным договорам, прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- создание НМА, в том числе в результате выполнения НИОКР;
- улучшение объектов НМА;
- приобретение прав на отдельные виды деятельности по лицензии.
В поправках сказано, что малый бизнес (который имеет право на упрощенный бухучет) может принимать затраты на покупку НМА в составе расходов по обычным видам деятельности сразу в полной сумме.
С 1 января 2024 года будет отменен ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».
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