Бухгалтеры

В «Красном уголке бухгалтера» уже 8 с половиной тысяч человек. Надо девять!

«Красный уголок бухгалтера» — самая большая бухгалтерская тусовка в соцсетях. Весной «Клерк» перенес ее в Telegram и понеслась! Больше 8 тысяч клерков обсуждают там последние новости, делятся опытом и вакансиями. Короче, настоящий форум получился.

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В «КУБе» все самые актуальные вопросы о бухгалтерии! Вам не нужно искать, бродить по интернету в поисках специалистов, они все здесь.

Общайтесь, задавайте вопросы и получите на них ответы. Самые сложные случаи попадают в наши статьи и новости на сайт.

Что точно можно в «КУБе»?

  1. Поделиться опытом
  2. Рассказать о сложном случае в работе и попросить совета
  3. Обсудить новость
  4. Узнать о хорошей вакансии
  5. Поделиться мемами
  6. Найти коллег-единомышленников

В общем, до 9 тысяч подписчиков осталось всего ничего. Поднажмем?

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
Регистрация и ликвидация бизнеса

Компания-банкрот тоже должна исправлять недостоверный адрес в ЕГРЮЛ

Если налоговики обнаружили в ЕГРЮЛ недостоверные данные, компании пришлют об этом уведомление, и она должна исправиться (внести изменения). Это правило действует и для тех компаний, которые проходят процедуру банкротства.

Повышение квалификации

Бухгалтеры

В «Красном уголке бухгалтера» уже 8 с половиной тысяч человек. Надо девять!

«Красный уголок бухгалтера» — самая большая бухгалтерская тусовка в соцсетях. Весной «Клерк» перенес ее в Telegram и понеслась! Больше 8 тысяч клерков обсуждают там последние новости, делятся опытом и вакансиями. Короче, настоящий форум получился.

Повышение квалификации для бухгалтеров

Как стать самым востребованным бухгалтером в бизнесе?

Компаний на упрощенке становится все больше. Пропорционально растет и спрос на главбухов со знанием УСН. Поэтому «Клерк» создал курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Выпускники получат диплом с записью в реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Как стать самым востребованным бухгалтером в бизнесе?

Мероприятия

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Маркетплейсы

Кто выставляет документы и выдает чеки при торговле на маркетплейсе?

Нельзя ошибиться при ответе на эти вопросы. Предприниматель должен четко знать, за что несет ответственность. В зависимости от ситуации и от выбранной схемы работы обязанность оформления документов и чеков может переходить от селлера к маркетплейсу и обратно.

Кто выставляет документы и выдает чеки при торговле на маркетплейсе?