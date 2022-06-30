✨Как главбуху избежать субсидиарки? Вебинар уже завтра

1 июля в 11:00 мск на вебинаре «Субсидиарная ответственность главбуха при банкротстве организации» мы рассмотрим все возможные варианты привлечения к субсидиарной ответственности главного бухгалтера и как можно ее избежать.
Наши эксперты в максимально доступной форме разберут:
- По каким признакам главным бухгалтер может быть признан контролирующим лицом?
- Что необходимо проверить в первую очередь в бухгалтерском балансе?
- Чем может грозить главному бухгалтеру беспрекословное выполнение требований директора?
- Как субсидиарная ответственность главного бухгалтера переходит в уголовную?
Приходите, смотрите выступление, задавайте вопросы и получите сертификат.
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