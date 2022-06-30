Вебинары для бухгалтеров

✨Как главбуху избежать субсидиарки? Вебинар уже завтра

Субсидиарная ответственность, которая ранее касалась только учредителей и директоров, теперь относится и к бухгалтерам. Все способы защититься узнаете на бесплатном вебинаре.

Версия для печати

1 июля в 11:00 мск на вебинаре «Субсидиарная ответственность главбуха при банкротстве организации» мы рассмотрим все возможные варианты привлечения к субсидиарной ответственности главного бухгалтера и как можно ее избежать.

Наши эксперты в максимально доступной форме разберут:

  • По каким признакам главным бухгалтер может быть признан контролирующим лицом?
  • Что необходимо проверить в первую очередь в бухгалтерском балансе?
  • Чем может грозить главному бухгалтеру беспрекословное выполнение требований директора?
  • Как субсидиарная ответственность главного бухгалтера переходит в уголовную?

Приходите, смотрите выступление, задавайте вопросы и получите сертификат.

Записаться можно здесь.

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)

Повышение квалификации

АУСН

Цитата дня. Про волшебство

Кажется, именно оно должно помочь обелению зарплат в России. Хотя налоговики Татарстана уверены, что это под силу нулевым ставкам по страховым взносам при АУСН.

Цитата дня. Про волшебство

Мероприятия

Разместить
Сокращение штата

Как провести сокращение и не нарушить ТК

Процедура сокращения сотрудников регламентирована законодателями достаточно четко. Однако трудности у работодателя при ее осуществлении все же встречаются, как и ошибки, которые приводят к трудовым спорам и судебным искам. В статье расскажем, как оформить сокращение по всем правилам, чтобы работников не вернули в штат, а компанию и директора не оштрафовали.

Как провести сокращение и не нарушить ТК