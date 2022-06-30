Налоговики грозятся прийти в компанию, чтобы сверить копии документов с оригиналами

А вдруг вы сделали копии, которые отличаются от оригиналов?
О такой угрозе налоговиков рассказал на своей странице в соцсети налоговый консультант Сергей Кошелев.
Вот такое требование пришло компании:
В нем налоговики требуют документы по описи. И грозятся, в случае неправильного представления документов, устроить сверку.
Для этого они явятся в компанию, потребуют показать им оригиналы и будут сличать их с теми копиями, которые получили в ответ на свое требование.
А вам еще не угрожали личным визитом с представлением документов на обозрение?