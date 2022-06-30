Налоговые проверки

Налоговики грозятся прийти в компанию, чтобы сверить копии документов с оригиналами

Выездная налоговая проверка, камеральная, предпроверочный анализ – этих видов контроля налоговикам недостаточно. Они придумали еще один – сверка по сданным документам на территории налогоплательщика.

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А вдруг вы сделали копии, которые отличаются от оригиналов?

О такой угрозе налоговиков рассказал на своей странице в соцсети налоговый консультант Сергей Кошелев.

Вот такое требование пришло компании:

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В нем налоговики требуют документы по описи. И грозятся, в случае неправильного представления документов, устроить сверку.

Для этого они явятся в компанию, потребуют показать им оригиналы и будут сличать их с теми копиями, которые получили в ответ на свое требование.

А вам еще не угрожали личным визитом с представлением документов на обозрение?

 

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Налоговые проверки

Налоговики грозятся прийти в компанию, чтобы сверить копии документов с оригиналами

Выездная налоговая проверка, камеральная, предпроверочный анализ – этих видов контроля налоговикам недостаточно. Они придумали еще один – сверка по сданным документам на территории налогоплательщика.

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