ЕНП (единый налоговый платеж)

Заработал единый налоговый платеж. Узнайте, сколько компаний и ИП перешли на новую систему

С 1 июля по 31 декабря 2022 года все налоги можно платить единым платежом. Эта система уплаты на ЕНП работает в экспериментальном режиме. Переход на нее – по заявлению. Подать его надо было в апреле. То есть сейчас уже переход завершился.

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Компании и ИП провели сверку с ИФНС по налогам и подали заявление о переходе.

ФНС сообщает, что в пилотном проекте примет участие 761 налогоплательщик, 11 из которых крупнейшие.

При уплате налогов бизнес, который перешел на ЕНП, будет указывать только свой ИНН и сумму платежа, сообщает ФНС.

Налоговики сами распределят эти деньги по видам налогов и взносов.

Напомним, что с 2023 года все налогоплательщики будут применять ЕНП в обязательном порядке.

Закон уже принят Госдумой. Скоро его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.

 

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Заработал единый налоговый платеж. Узнайте, сколько компаний и ИП перешли на новую систему

С 1 июля по 31 декабря 2022 года все налоги можно платить единым платежом. Эта система уплаты на ЕНП работает в экспериментальном режиме. Переход на нее – по заявлению. Подать его надо было в апреле. То есть сейчас уже переход завершился.

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