Заработал единый налоговый платеж. Узнайте, сколько компаний и ИП перешли на новую систему

Компании и ИП провели сверку с ИФНС по налогам и подали заявление о переходе.

ФНС сообщает, что в пилотном проекте примет участие 761 налогоплательщик, 11 из которых крупнейшие.

При уплате налогов бизнес, который перешел на ЕНП, будет указывать только свой ИНН и сумму платежа, сообщает ФНС.

Налоговики сами распределят эти деньги по видам налогов и взносов.

Напомним, что с 2023 года все налогоплательщики будут применять ЕНП в обязательном порядке.

Закон уже принят Госдумой. Скоро его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.