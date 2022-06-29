⚡️Единый налоговый счет заработает с 2023 года. Теперь уже точно

С 1 января 2023 года организации и предприниматели все налоги будут уплачивать на единый налоговый счет.

Чтобы пополнить счет, нужно заполнить одно платежное поручение и указать в нем два реквизита: сумму платежа и ИНН. ИФНС самостоятельно распределит и засчитает платеж в счет налоговых платежей.

Осталось получить одобрение законопроекта от Совфеда и президента.

По мнению авторов законопроекта, ЕНС избавит плательщиков от ситуации, когда одновременно есть и недоимка, и переплата по разным видам налогов. Проверить, как инспекция распределила платеж, можно будет онлайн в Личном кабинете налогоплательщика, через ТКС или в учетной системе налогоплательщика.

Сейчас юрлица платят единый налоговый платеж. Это добровольный вариант ЕНС. А сам ЕНС станет обязательным.

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