Центробанк ограничил с 3 июля переплату по новым ипотечным кредитам

Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» вступят в силу 3 июля, сообщает пресс-служба регулятора.
Новые поправки защитят ипотечных заемщиков по нормам, которые доказали эффективность на других кредитах.
Полная стоимость кредита включает в себя:
- проценты по кредиту;
- другие платежи заемщика (страховка или дополнительные услуги).
Также Центробанк отказался продлить мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам. Режим ввели в конце февраля из-за повышения процентных ставок. Он прекращает действовать с 1 июля.