⚡️Россия с 15 июля снимает COVID-ограничения на пересечение границы

Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом в связи с улучшением эпидситуации.
Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются. Все изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.
С 14 июня сняты ограничения на въезд в Россию иностранцев самолетом и морским транспортом. Ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта продолжает действовать.
С 1 июля Роспотребнадхор отменил все COVID-ограничения внутри страны. Теперь можно не носить маски, разрешено проводить массовые мероприятия с неограниченной численностью. Ограничения для посещения кафе и ресторанов также снимаются.