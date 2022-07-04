Общество

⚡️Россия с 15 июля снимает COVID-ограничения на пересечение границы

С 15 июля оперштаб снимает ограничения на пересечение границы РФ, введенные из-за распространения COVID. Также отменено требование о предоставлении ПЦР-теста для граждан Белоруссии, которые прибывают в Россию самолетом.

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Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом в связи с улучшением эпидситуации.

Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются. Все изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.

С 14 июня сняты ограничения на въезд в Россию иностранцев самолетом и морским транспортом. Ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта продолжает действовать.

С 1 июля Роспотребнадхор отменил все COVID-ограничения внутри страны. Теперь можно не носить маски, разрешено проводить массовые мероприятия с неограниченной численностью. Ограничения для посещения кафе и ресторанов также снимаются.

 

 

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