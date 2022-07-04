Суд решил, что персданные работника - это не тайна для налоговой

Работодатель посчитал, что не обязан предоставлять по требованию налоговой информацию о работнике, в которых есть его персональные данные.

Оспорить штраф не получилось.

Суд сказал: то, что в документах есть персданные, не значит, что их не нужно представлять. Сведения о налогоплательщике — налоговая тайна.

Такой вывод АС Дальневосточного округа сделал в постановлении от 10.06.2022 № А51-6884/2021.

Недавно на «Клерке» писали, что налоговики вправе обрабатывать персональные данные без согласия налогоплательщиков. Об этом сообщает ФНС в письме от 08.06.2022 № ПА-3-24/5978@.