Бухгалтеры хватаются за голову, как вести учет аренды в 1С по новому ФСБУ. Ловите новый онлайн-курс

В чатах «Клерка» в Телеграме то и дело сыпятся вопросы:

«Добрый вечер, подскажите пожалуйста, кто по фсбу 25 сам просчитывал приведенную стоимость по аренде и по лизингу? Как отражали? Операцией в ручную?»

Или еще:

«Мне тоже интересен этот вопрос. Я так понимаю, все налажено только в версии Корп».

На новом онлайн-курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С» эксперт подробно и на понятных примерах объяснит, как работать по новым правилам и отражать аренду в 1С по новому ФСБУ.

Преподаватель — сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 Адиль Кудьяров.

Материал курса нагляден: все через примеры и образцы, расчеты.

На курсе пошагово рассмотрим:

аренду с признанием права пользования активом;

учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя;

учет имущества, передаваемого в аренду, в программе 1С Бухгалтерия 8.3 и многое другое.

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте материалы и получите сертификат!

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