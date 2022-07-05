Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры хватаются за голову, как вести учет аренды в 1С по новому ФСБУ. Ловите новый онлайн-курс

Новый ФСБУ 25/2018 «Аренда» оказался самым сложным стандартом за последние годы. А применять его надо с 2022 года. Даже бывалые бухгалтеры не могут разобраться в этом ФСБУ.

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В чатах «Клерка» в Телеграме то и дело сыпятся вопросы:

«Добрый вечер, подскажите пожалуйста, кто по фсбу 25 сам просчитывал приведенную стоимость по аренде и по лизингу? Как отражали? Операцией в ручную?»

Или еще:

«Мне тоже интересен этот вопрос. Я так понимаю, все налажено только в версии Корп».

На новом онлайн-курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С» эксперт подробно и на понятных примерах объяснит, как работать по новым правилам и отражать аренду в 1С по новому ФСБУ.

Преподаватель — сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 Адиль Кудьяров.

Материал курса нагляден: все через примеры и образцы, расчеты.

На курсе пошагово рассмотрим:

  • аренду с признанием права пользования активом;
  • учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя;
  • учет имущества, передаваемого в аренду, в программе 1С Бухгалтерия 8.3 и многое другое.

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте материалы и получите сертификат!

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Бухгалтеры хватаются за голову, как вести учет аренды в 1С по новому ФСБУ. Ловите новый онлайн-курс

Новый ФСБУ 25/2018 «Аренда» оказался самым сложным стандартом за последние годы. А применять его надо с 2022 года. Даже бывалые бухгалтеры не могут разобраться в этом ФСБУ.

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