Бухгалтеры спорят о зарплате и просят «помощи зала» в «Красном уголке бухгалтера»

Руководитель компании хочет выяснить, сколько заплатить бухгалтеру. А конкретно, за полное ведение учета.

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Медцентру с количеством сотрудников до 40 человек требуется бухгалтер на аутсорсинг. В обязанности входит полное ведение учета, первичка, касса, эквайринг ОСН.

Руководитель спрашивает в «Красном уголке бухгалтера»

 Сколько бы взяли за такое обслуживание на аутсорсе?

Одна из прокомментировавших предположила, что оплата должна быть не менее 70 тыс., в зависимости от номенклатуры, ведения учета материалов.

Вторая пользовательница напомнила, что в случае с медцентром стоит учесть еще маркировку лекарственных средств и статистические отчеты по медицине. По ее мнению, такая работа стоит минимум 100 тыс. руб.

Пользователи сошлись во мнении, что это сложные услуги, поскольку у врачей как правило либо почасовые, либо процент от выручки.

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