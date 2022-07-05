ГК РФ

Бывшему участнику компания не обязана давать документы о своей деятельности

Суд сказал, что компания не обязана выдавать документы бывшему участнику, если стоимость его доли уже определили.

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Участник организации через суд попросил у своей компании документы о ее деятельности. Но дело рассмотрели когда истец уже вышел из общества.

Если участник уже вышел из компании, то он не вправе требовать предоставить ему корпоративные документы. Исключение — те, которые нужны для расчета стоимости доли.

Но на момент вынесения решения суда стоимость доли участника уже была определена и выплачена.

Поэтому компания не обязана выдавать экс — участнику любые документы. Так сказал Верховный суд в Определении от 23.06.2022 N 305-ЭС22-1796.

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