Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры еще не разобрались с новыми правилами по взносам, а Минфин опять все меняет. Вебинар, чтобы работать без штрафов

Страховые взносы – один из самых непростых вопросов. Даже налоговики путаются, на какие выплаты их надо начислять, а на какие нет. Неразберихи добавляют изменения в тарифах.

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8 июля в 11:00 мск на вебинаре «Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году» эксперт по шагам разберет с вами все сложные вопросы по страховым взносам и поможет проверить, все ли у вас правильно в отчетности за 2 квартал.

На вебинаре обсудим:

  • страховые взносы и основной тариф;
  • пониженные тарифы для МСП;
  • заполнение расчета по страховым взносам при пониженных тарифах;
  • последние изменения в законах по взносам.

Автор вебинара — легенда бухгалтерского рунета Надежда Камышева (Над.К), глава экспертного совета «Клерка».

Записаться можно здесь

 

Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры еще не разобрались с новыми правилами по взносам, а Минфин опять все меняет. Вебинар, чтобы работать без штрафов

Страховые взносы – один из самых непростых вопросов. Даже налоговики путаются, на какие выплаты их надо начислять, а на какие нет. Неразберихи добавляют изменения в тарифах.

Повышение квалификации

Бухгалтерская отчетность

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

Строка 2210 — Коммерческие расходы отчета о финансовых результатах заполняется в случаях, когда предприятие ведет счет 44 «Расходы на продажу». Уточним, какие расходы относятся к коммерческим в производственных и торговых фирмах, а также расскажем о вариантах списания таких расходов в бухгалтерском учете и отражении их в бухгалтерской отчетности.

Что указывается в строке 2210 Коммерческие расходы?

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Страховые взносы

Для взносов в ФСС на работников-инвалидов скидки и надбавки к тарифу тоже учитываются

Работодатели могут по заявлению получить в ФСС скидку к тарифу по взносам на травматизм. Тариф будет меньше. Но за инвалидов платят 60% от тарифа. Применять надо уже уменьшенный тариф.