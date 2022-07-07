Бухгалтеры еще не разобрались с новыми правилами по взносам, а Минфин опять все меняет. Вебинар, чтобы работать без штрафов

8 июля в 11:00 мск на вебинаре «Сложности при расчете страховых взносов в 2022 году» эксперт по шагам разберет с вами все сложные вопросы по страховым взносам и поможет проверить, все ли у вас правильно в отчетности за 2 квартал.
На вебинаре обсудим:
- страховые взносы и основной тариф;
- пониженные тарифы для МСП;
- заполнение расчета по страховым взносам при пониженных тарифах;
- последние изменения в законах по взносам.
Автор вебинара — легенда бухгалтерского рунета Надежда Камышева (Над.К), глава экспертного совета «Клерка».
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