Wildberries обвинили в продажах контрафакта. Больше всех недовольны кожевники

Об этом заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
Он отметил, что выводы сделаны из-за многочисленных жалоб от потребителей и представителей различных сообществ. В частности, активно жалуется в Минпромторг Союз кожевников. Контрафактная обувь продается на площадке в массово.
Есть случаи и продажи рецептурных препаратов и БАДов через площадку.
Wildberries готов к работе над специальной системой для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, отметили в компании.