Wildberries обвинили в продажах контрафакта. Больше всех недовольны кожевники

Маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России, площадка готова принять меры по предотвращению таких продаж.

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Об этом заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Он отметил, что выводы сделаны из-за многочисленных жалоб от потребителей и представителей различных сообществ. В частности, активно жалуется в Минпромторг Союз кожевников. Контрафактная обувь продается на площадке в массово.

Есть случаи и продажи рецептурных препаратов и БАДов через площадку.

Wildberries готов к работе над специальной системой для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, отметили в компании.

 

 

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