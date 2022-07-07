Центробанк сокращает «период охлаждения» для сомнительных переводов

Таким образом ЦБ намерен обязать банки приостанавливать зачисление денег на счета, которые фигурируют в базе регулятора как допперские, рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Документ был разработан регулятором совместно с крупнейшими банками страны.
В случае принятия документа, банки будут обязаны остановить денежные переводы на подозрительные счета за два дня. Сейчас данная операция по закону занимает три рабочих дня. При этом жертвы мошенников не имеют шансов вернуть перевод, поскольку он был сделан добровольно.
Дропперы - физические или юридические лица, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги.