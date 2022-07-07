Россияне стали тратиться на антидепрессанты в 1,5 раза чаще. Интересно, бухгалтерам помогает?

Честный знак посчитал, что за первые полгода 2022 продано 6 млн упаковок лекарств от депрессии, и это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2021 года. В денежном выражении это почти 3,6 млрд рублей. Продажи взлетели в марте 2022 года, когда из-за опасения, что импортные лекарства подорожают, потребители кинулись делать покупки впрок. Об этом сообщил РБК.

Чаще всего покупают «Сертралин», «Флуоксетин» и «Эсциталопрам».

Больше всех купили жители Москвы (1,3 тыс. пачек на 10 тыс. человек за последний год), Московской области (1,1 тыс. пачек) и Санкт-Петербурга (1,2 тыс. пачек).

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