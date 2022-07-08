Россияне активно банкротятся без суда. Процедуру оформляют через МФЦ

Рекордным за все время наблюдения по статистике «Федресурса» стал период с апреля по июнь. Процедуру бесплатного банкротства открыли 1651 гражданин. Это на 28,8% больше, чем в январе.

В России стать банкротом в упрощенном порядке и списать долги можно с 1 сентября 2020 года.

За это время попытались обанкротиться 20,5 тыс. человек. Банкротство 45,6% из них, или почти 9,4 тыс., было одобрено.

Для проведения всей процедуры требуется около шести месяцев. Банкротами по новой схеме стали уже 6,3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что налоговики стали чаще заявлять на банкротства физлиц.