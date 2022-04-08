Налоговики стали чаще заявлять на банкротства физлиц

При этом, по абсолютному числу банкротств физлиц впервые лидирует не Москва (2,5 тыс.). Ее обогнали Подмосковье (2,57 тыс.) и Краснодарский край (2,65 тыс.).

В 94,9% случаев процедуру начинают сами должники. Но конкурсные кредиторы и ФНС стали чаще выступать заявителями. Случаев с кредиторами стало больше с 3,7 до 3,8%. С ФНС — с 0,7 до 1,3%.

С сентября 2020 по март 2022 года банкротство через МФЦ одобрили почти 7,7 тыс. должников. 10 тыс. заявителей отказали. Всего списали долгов на 1,72 млрд рублей.