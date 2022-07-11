Имущество компаний в залоге у ФНС можно пробить по специальному реестру

В «Реестре обеспечительных мер» есть информация:
- об имуществе, находящемся в залоге у налоговиков;
- о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налоговиков;
- об отмене или прекращении действия таких решений.
Поиск идет по ИНН компании. Сервис выводит список имущества, на которое наложено ограничение.
Сведения в сервисе размещаются в течение 3 дней со дня принятия решения ИФНС.
Имущество переходит в залог к налоговикам в случае неисполнения решения о привлечении к ответственности, по которому вводился запрет на отчуждение или передачу в залог без согласия ИФНС.