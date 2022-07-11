Новости ФНС

Имущество компаний в залоге у ФНС можно пробить по специальному реестру

Если вы намерены купить у компании автомобиль, предварительно можно проверить, не находится ли он в залоге у налоговиков. На сайте ФНС работает специальный сервис.

Версия для печати

В «Реестре обеспечительных мер» есть информация:

  • об имуществе, находящемся в залоге у налоговиков;
  • о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налоговиков;
  • об отмене или прекращении действия таких решений.

Поиск идет по ИНН компании. Сервис выводит список имущества, на которое наложено ограничение.

12

Сведения в сервисе размещаются в течение 3 дней со дня принятия решения ИФНС.

Имущество переходит в залог к налоговикам в случае неисполнения решения о привлечении к ответственности, по которому вводился запрет на отчуждение или передачу в залог без согласия ИФНС.

Государственные ведомства

Росстат сравнит богатейших с беднейшими по новой шкале

Минэкономразвития и Росстат подготовят квартальную оценку доходов по группам российского населения. За основу возьмут шкалу в 10% наиболее обеспеченных россиян и такой же показатель самых бедных.

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Вопросов о самом сложном стандарте (до введения ФСБУ 25) у бухгалтеров меньше не становится. Различия между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, в каких ситуациях что применять и многое другое разберем на бесплатном вебинаре.

Превращаем трудное в легкое: что вам нужно знать о ПБУ 18/02

Мероприятия

Разместить
Общество

Кто может получить субсидию на оплату ЖКХ в 2022 году. Какие документы для этого нужны

Российское государство в некоторых ситуациях выделяет гражданам субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. В статье рассмотрим, кто может получить подобную помощь по оплате услуг ЖКХ и как это сделать. Разберем, какие доходы граждан учитывают при определении права на субсидию и как ее рассчитывают.

Кто может получить субсидию на оплату ЖКХ в 2022 году. Какие документы для этого нужны

Уголовные дела по налоговым преступлениям: что говорит закон и что хотят поменять

При выявлении признаков налоговых преступлений налоговики начинают работать уже в связке со Следственным комитетом, МВД, Генеральной прокуратурой. Как это происходит и что важно знать бизнесу, расскажем в этом материале.

Уголовные дела по налоговым преступлениям: что говорит закон и что хотят поменять

Что нужно знать о сборе и использовании персональных данных

Даже небольшая информация о клиенте может считаться персональными данными. Ответственность юридического лица за нарушения законодательства о ПД доходит до вилки штрафов от 6 млн. до 18 млн руб., ответственность у ИП такая же. Срок давности – 1 год.

Что нужно знать о сборе и использовании персональных данных