❗ В электронной форме 4-ФСС бухгалтеры указывают платежи, которых нет в бумажной форме

ФСС выпустил приказ от 10.06.2022 № 226, который внес поправки в технологию приема отчета, утвержденную приказом от 12.02.2010 № 19.
В приказе есть описание реквизита «Платежное поручение».
Описание реквизита
Тип реквизита
Платежное поручение
(PAYM_ORDER)
Элемент
Номер платежного поручения
(NUM)
Текст (10)
Дата платежного поручения
(DT)
Дата
Сумма платежа
(SUM)
Сумма (14,2)
В программе 1С появилась отдельная таблица по платежам.
На выходе получается файл с данными платежек.
Бухгалтеры обеспокоены этой ситуацией. Обсуждение идет в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
В разъяснениях ФСС по поводу заполнения новой формы про платежки ничего не сказано.
Коллеги теряются в догадках. Кто-то сдает отчет с этой таблицей, кто-то — без нее. Кто-то указывает там платежи за 2 квартал, а кто-то — с начала года.
Отметим, что в контрольных соотношениях, которые также утверждены приказом № 226, проверки по платежам нет.
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