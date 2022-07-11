Форма 4-ФСС

❗ В электронной форме 4-ФСС бухгалтеры указывают платежи, которых нет в бумажной форме

С отчета за полугодие надо сдавать расчет 4-ФСС на новом бланке. В новой форме нет данных о платежах по взносам на травматизм, зато такие данные есть в электронном формате.

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ФСС выпустил приказ от 10.06.2022 № 226, который внес поправки в технологию приема отчета, утвержденную приказом от 12.02.2010 № 19.

В приказе есть описание реквизита «Платежное поручение».

Описание реквизита

Тип реквизита

Платежное поручение

(PAYM_ORDER)

Элемент

Номер платежного поручения

(NUM)

Текст (10)

Дата платежного поручения

(DT)

Дата

Сумма платежа

(SUM)

Сумма (14,2)

В программе 1С появилась отдельная таблица по платежам.

1

На выходе получается файл с данными платежек.

2

Бухгалтеры обеспокоены этой ситуацией. Обсуждение идет в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В разъяснениях ФСС по поводу заполнения новой формы про платежки ничего не сказано.

Коллеги теряются в догадках. Кто-то сдает отчет с этой таблицей, кто-то — без нее. Кто-то указывает там платежи за 2 квартал, а кто-то — с начала года.

Отметим, что в контрольных соотношениях, которые также утверждены приказом № 226, проверки по платежам нет.

Коллеги, а как вы сдали 4-ФСС? Примите участие в нашем опросе.

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