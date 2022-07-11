❗ В электронной форме 4-ФСС бухгалтеры указывают платежи, которых нет в бумажной форме

ФСС выпустил приказ от 10.06.2022 № 226, который внес поправки в технологию приема отчета, утвержденную приказом от 12.02.2010 № 19.

В приказе есть описание реквизита «Платежное поручение».

Описание реквизита Тип реквизита Платежное поручение (PAYM_ORDER) Элемент Номер платежного поручения (NUM) Текст (10) Дата платежного поручения (DT) Дата Сумма платежа (SUM) Сумма (14,2)

В программе 1С появилась отдельная таблица по платежам.

На выходе получается файл с данными платежек.

Бухгалтеры обеспокоены этой ситуацией. Обсуждение идет в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В разъяснениях ФСС по поводу заполнения новой формы про платежки ничего не сказано.

Коллеги теряются в догадках. Кто-то сдает отчет с этой таблицей, кто-то — без нее. Кто-то указывает там платежи за 2 квартал, а кто-то — с начала года.

Отметим, что в контрольных соотношениях, которые также утверждены приказом № 226, проверки по платежам нет.

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