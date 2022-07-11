💫Бухгалтеры не могут разобраться со всеми ПБУ, а тут еще новые стандарты. Все в одном вебинаре, уже завтра

С этими вопросами будем разбираться на бесплатном вебинаре «Сложные вопросы применения ПБУ 18/02» 12 июля в 11 00 мск.
На вебинаре наш эксперт Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР по шагам разберет с вами:
- В каких случаях разницу между бухгалтерским и налоговым учетом нужно считать постоянной, а в каких – временной;
- плюсы, минусы и особенности применения метода отсрочки или балансового метода;
- разбираемся с налоговой стоимостью активов и обязательств;
- рассмотрим простые и сложные ситуации применения ПБУ 18/02.
Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции и получите сертификат!
Записаться можно здесь!