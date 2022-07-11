Обучение для бухгалтеров

💫Бухгалтеры не могут разобраться со всеми ПБУ, а тут еще новые стандарты. Все в одном вебинаре, уже завтра

В бухучете произошли колоссальные изменения, а переход к новым ФСБУ значительно усложнил эти различия. Как понять, какие возникают разницы – постоянные или временные, как их оценить, какие сделать проводки?

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С этими вопросами будем разбираться на бесплатном вебинаре «Сложные вопросы применения ПБУ 18/02» 12 июля в 11 00 мск.

На вебинаре наш эксперт Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР по шагам разберет с вами:

  • В каких случаях разницу между бухгалтерским и налоговым учетом нужно считать постоянной, а в каких – временной;
  • плюсы, минусы и особенности применения метода отсрочки или балансового метода;
  • разбираемся с налоговой стоимостью активов и обязательств;
  • рассмотрим простые и сложные ситуации применения ПБУ 18/02.

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции и получите сертификат!

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