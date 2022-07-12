😱 ФСБ требует от бухгалтеров лицензию для сдачи отчетов. Иначе – штраф

Бухгалтеры, которые сдают отчеты клиентов по ТКС и подписывают их своей электронной подписью, должны иметь лицензию ФСБ.

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Об этом говорится в письме ФСБ от 23.06.2022 № С-2133.

По мнению ФСБ, речь идет об услугах по шифрованию информации. Такая деятельность лицензируется.

Так что у бухгалтера должна быть лицензия, если он подписывает чужие отчеты своей подписью.

Положение о лицензировании утверждено постановлением правительства от 16.04.2012 № 313.

В пункте 3 перечислены исключения, когда лицензия не нужна. Если деятельности нет в списке исключений, нужна лицензия.

По статье 13.13 КоАП за деятельность без лицензии грозит штраф:

  • от 500 до 1 000 руб. на физлиц;
  • от 2 000 до 3 000 руб. на должностных лиц;
  • от 10 000 до 20 000 руб. на юрлиц.

Кстати, есть судебная практика по этому вопросу, и она не в пользу бухгалтеров (№ А46-15558/2020).

Бухгалтера оштрафовали на 500 руб. за то, что она сдавала чужие отчеты со своей подписью, не имея лицензии.

К ней предъявили требования для операторов ЭДО. Бухгалтер-ИП утверждала, что она не оператор ЭДО, что для такого случая в п.3 положения по постановлению № 313 есть исключения.

Например, без лицензии можно работать с криптографическим ключом длиной, не превышающей 56 бит. Но у ЭЦП длина ключа была 2556 бит. Этот аргумент не прошел.

Еще можно не иметь лицензию, если применять криптографические средства, которые являются компонентами программных операционных систем. Но СКЗИ «КриптоПро CSP» – это самостоятельный продукт, а не компонент. Так что этот аргумент тоже не прошел.

В итоге штраф бухгалтеру не отменили.

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