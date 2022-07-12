ИП, которого налоговики исключили из ЕГРИП, может открыть свою фирму

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ИФНС исключила ИП из ЕГРИП, но он планирует учредить свое ООО или стать директором в чужой компании.

Это не запрещено, поясняет эксперт Алена Солянкина.

Запреты на регистрацию ООО, связанные с участниками и руководителем, перечислены в подпункте ф пункта 1 статьи 23 закона о госрегистрации № 129-ФЗ.

Это, в частности, такие запреты:

если учредитель или директор нового ООО ранее был участником (с долей от 50%) или директором другого ООО, которое принудительно исключили из ЕГРЮЛ;

если учредитель или директор нового ООО является директором другого ООО, у которого недостоверный адрес.

Запрет на регистрацию ООО, в котором директором или учредителем будет выступать бывший ИП, исключенный из ЕГРИП, не установлен.

Добавим, закрыть ИП против его воли налоговики могут, если одновременно соблюдаются следующие условия: