ИП, которого налоговики исключили из ЕГРИП, может открыть свою фирму

Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».
ИФНС исключила ИП из ЕГРИП, но он планирует учредить свое ООО или стать директором в чужой компании.
Это не запрещено, поясняет эксперт Алена Солянкина.
Запреты на регистрацию ООО, связанные с участниками и руководителем, перечислены в подпункте ф пункта 1 статьи 23 закона о госрегистрации № 129-ФЗ.
Это, в частности, такие запреты:
- если учредитель или директор нового ООО ранее был участником (с долей от 50%) или директором другого ООО, которое принудительно исключили из ЕГРЮЛ;
- если учредитель или директор нового ООО является директором другого ООО, у которого недостоверный адрес.
Запрет на регистрацию ООО, в котором директором или учредителем будет выступать бывший ИП, исключенный из ЕГРИП, не установлен.
Добавим, закрыть ИП против его воли налоговики могут, если одновременно соблюдаются следующие условия:
- с даты окончания действия патента истекли 15 месяцев или ИП в течение последних 15 месяцев не сдавал отчеты;
- ИП имеет долги по налогам.