Регистрация и ликвидация бизнеса

ИП, которого налоговики исключили из ЕГРИП, может открыть свою фирму

Если ИП не платит налоги и не сдает отчеты, налоговики могут принудительно исключить его из ЕГРИП. Продолжить бизнес, снова став ИП, не получится 3 года. А вот на открытие ООО запрета нет.

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Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

ИФНС исключила ИП из ЕГРИП, но он планирует учредить свое ООО или стать директором в чужой компании.

Это не запрещено, поясняет эксперт Алена Солянкина.

Запреты на регистрацию ООО, связанные с участниками и руководителем, перечислены в подпункте ф пункта 1 статьи 23 закона о госрегистрации № 129-ФЗ.

Это, в частности, такие запреты:

  • если учредитель или директор нового ООО ранее был участником (с долей от 50%) или директором другого ООО, которое принудительно исключили из ЕГРЮЛ;
  • если учредитель или директор нового ООО является директором другого ООО, у которого недостоверный адрес.

Запрет на регистрацию ООО, в котором директором или учредителем будет выступать бывший ИП, исключенный из ЕГРИП, не установлен.

Добавим, закрыть ИП против его воли налоговики могут, если одновременно соблюдаются следующие условия:

  • с даты окончания действия патента истекли 15 месяцев или ИП в течение последних 15 месяцев не сдавал отчеты;
  • ИП имеет долги по налогам.

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Регистрация и ликвидация бизнеса

ИП, которого налоговики исключили из ЕГРИП, может открыть свою фирму

Если ИП не платит налоги и не сдает отчеты, налоговики могут принудительно исключить его из ЕГРИП. Продолжить бизнес, снова став ИП, не получится 3 года. А вот на открытие ООО запрета нет.

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