✨Топ изменений в налоговой и судебной практике за 2022 год на бесплатном вебинаре!

Приходите на вебинар «Обзор налогового законодательства и судебной практики» 27 июля в 10:00 мск.
На вебинаре расскажем про все изменения по таким налогам, как НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и транспортному налогу, вступившие в силу в 2022 году, а также сделаем обзор судебной практики.
Наши эксперты разберут с вами:
- изменения в НК РФ во 2-м квартале, ключевые разъяснения Минфина и ФНС;
- изменения 2022 года в НК РФ и решения высших судебных инстанций 2-го квартала по проблемным ситуациям;
- прогрессивную шкалу, вычеты по НДФЛ, 6-НДФЛ.
Организатор — лидер рынка профессиональных услуг в области комплексного бизнес-консультирования КСК ГРУПП
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