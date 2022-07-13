Вебинары для бухгалтеров

✨Топ изменений в налоговой и судебной практике за 2022 год на бесплатном вебинаре!

В Налоговый кодекс постоянно вносят изменения и их надо учесть уже при сдаче отчетности за 2 квартал. Но теперь разобраться во всех изменениях будет проще простого.

Версия для печати

Приходите на вебинар «Обзор налогового законодательства и судебной практики» 27 июля в 10:00 мск.

На вебинаре расскажем про все изменения по таким налогам, как НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и транспортному налогу, вступившие в силу в 2022 году, а также сделаем обзор судебной практики.

Наши эксперты разберут с вами:

  • изменения в НК РФ во 2-м квартале, ключевые разъяснения Минфина и ФНС;
  • изменения 2022 года в НК РФ и решения высших судебных инстанций 2-го квартала по проблемным ситуациям;
  • прогрессивную шкалу, вычеты по НДФЛ, 6-НДФЛ.

Организатор — лидер рынка профессиональных услуг в области комплексного бизнес-консультирования КСК ГРУПП

Оставляйте заявку, приходите, задавайте вопросы!

Повышение квалификации

Почему я учусь на Клерке

Очень неспокойно на бухгалтерском фронте. Работаю в немаленькой компании, которая всерьез рассматривает сокращение штата процентов на 30%. Бухгалтерию соответственно тоже будут сокращать. А рынок труда сейчас и так перенасыщен.

Почему я учусь на Клерке
Обзоры для бухгалтера

Девять лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Десятки пользователей «Клерка» не просто читают чужие тексты, но и создают свои — в «Трибуне», сервисе персональных блогов. Вот обзор самых интересных постов за последнюю неделю по мнению редакции «Клерка».

Девять лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Мероприятия

Разместить

Лайфхаки для девелоперов: что делать, если арендаторы требуют скидку, и как сохранить доходность торгового центра в кризис

Доходы людей резко сократились, цены подскочили, на первое место выходит стоимость товаров. Выиграет эту битву тот игрок, который сможет позволить себе дольше работать на грани рентабельности.

Страхование

Наследники заемщика не будут платить кредит при наступлении страхового случая

При взыскании долга по кредиту с наследников заемщика банки обязаны будут обращаться в страховую компанию, с которой был заключен договор личного страхования. Законопроект уже обсуждается.

Госзакупки

Кем может работать госслужащий. Альтернатива после увольнения

Недавно проведенная реформа оптимизировала аппарат госслужащих. Это значит, что часть рабочих мест (порядка 30 тысяч) сократили, а некоторые ведомства были ликвидированы целиком (например, Роспечать или Россвязь). Как быть в такой ситуации? Куда идти бывшим государственным служащим? Попробуем разобраться и дать несколько советов.

Кем может работать госслужащий. Альтернатива после увольнения
Читать еще