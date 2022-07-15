Получение патента

ГАЗ хочет выпускать ножи, вилки и игрушки под маркой «Чайка» и «Волга-21»

Завод подал заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21». Под этими брендами будут производить товары массового потребления, а также предоставлять услуги.

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Пишет новостное агентство «Москва» со ссылкой на документ.

Если Роспатент одобрит заявку, то потребители смогут приобрести вилки и ножи, брелки, зажигалки, сумки, нижнее белье, игрушки, пиво, развлекательные услуги и многое другое от ГАЗа.

Уточняется, что товарные знаки являются объемными. В компании пока не прокомментировали подачу заявления.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». При этом, по его мнению, машины можно выпускать не только на Горьковском автозаводе.

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