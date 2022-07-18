За что бухгалтера посадят, а за что оштрафуют? Вебинар уже завтра

Чтобы бухгалтеры перестали беспокоиться, мы организовали бесплатный вебинар «Как сейчас расследуют налоговые преступления?». Приходите 19 июля в 15:00 и мы вместе разберем, как защитить свои права, если вам грозят самым «жареным» — уголовным делом по налоговому преступлению.
На вебинаре рассмотрим:
- как следователи обходят новый (старый) порядок возбуждения уголовных дел по налогам;
- интересы следствия против инициатив государства по снижению давления на бизнес.
Автор вебинара — юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» Руслан Зафесов.
Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции и получите сертификат!
Записаться можно здесь!