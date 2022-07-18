Обучение для бухгалтеров

За что бухгалтера посадят, а за что оштрафуют? Вебинар уже завтра

В марте внесли поправки в УПК, они коснулись порядка, по которому возбуждают уголовные дела по налоговым преступлениям. Важно понять, как это повлияет на бизнес.

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Чтобы бухгалтеры перестали беспокоиться, мы организовали бесплатный вебинар «Как сейчас расследуют налоговые преступления?». Приходите 19 июля в 15:00 и мы вместе разберем, как защитить свои права, если вам грозят самым «жареным» — уголовным делом по налоговому преступлению.

На вебинаре рассмотрим:

  • как следователи обходят новый (старый) порядок возбуждения уголовных дел по налогам;
  • интересы следствия против инициатив государства по снижению давления на бизнес.

Автор вебинара — юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» Руслан Зафесов.

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции и получите сертификат!

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Дебиторская задолженность

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