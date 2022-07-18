ФСБУ

Для налога на имущество стоимость ОС надо считать по ФСБУ 6/2020

Чтобы посчитать налог на имущество по среднегодовой стоимости, нужна остаточная стоимость по данным бухучета. А значит, надо ориентироваться на нормы ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

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Чтобы знать остаточную стоимость, надо знать амортизацию. Чтобы посчитать амортизацию, нужно знать ликвидационную стоимость. Как считать ликвидационную, четких указаний нет.

Разъяснения дает ФНС в письме от 27.06.2022 № БС-4-21/7907.

По п.48 ФСБУ 6/2020, последствия изменений учетной политики отражаются ретроспективно (как если бы ФСБУ применялся с момента возникновения фактов хозяйственной жизни).

При этом в начале применения ФСБУ в бухотчетности можно не пересчитывать сравнительные показатели за предшествующие периоды. Можно сделать единовременную корректировку балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода (п. 49 ФСБУ 6/2020).

Балансовая стоимость  = первоначальная (до начала применения ФСБУ) минус накопленная амортизация.

Амортизацию считают по ФСБУ 6/2020 исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

При этом в ФСБУ нет ограничений по способам расчета ликвидационной стоимости.

Главное, соблюдать бухгалтерскую нормативку:

  • Закон о бухучете № 402-ФЗ;
  • ПБУ 1/2008;
  • ФСБУ 6/2020.

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