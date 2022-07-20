Отчетность кардинально меняется с 2023 года. Бухгалтеры еще не разобрались с новыми правилами

А еще учесть изменения по НДС и налогу на прибыль, новую арбитражную практику. Со следующего года перемен будет еще больше.
27 июля в 11:00 по мск на бесплатном вебинаре «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022» подробно поговорим:
- об изменениях по НДС в НК РФ во 2-м квартале;
- о всех изменениях в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;
- о новых ФСБУ;
- об изменениях в бухгалтерском учете и многом другом.
Лектор — Марина Калмыкова, директор по производству бухгалтерских услуг Модульбухгалтерии, член института профессиональных бухгалтеров.
Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекцию и получите сертификат!
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