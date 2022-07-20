Возмещение из ФСС по выплатам родителям детей-инвалидов надо будет оформлять на новом бланке

Опубликован приказ ФСС от 13.05.2022 № 185 с формами документов по допвыходным.
Заполнять заявление по новой форме надо будет с 30 июля.
В новой форме, в частности, появились поля для сведений о ребенке (Ф.И.О, дата рождения, СНИЛС).
Также утвердили бланк решения об отказе в возмещении.
Для отказа в возмещении у ФСС есть такие основания:
- расходы произведены с нарушением законодательства;
- отсутствуют необходимые документы, подтверждающие произведенные расходы;
- документы, необходимые для предоставления выходных и их оплаты, оформлены некорректно.