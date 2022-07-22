⚡️Правительство расширило перечень недружественных государств. Бизнес с их резидентами теперь нужно вести в рублях

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь с кредиторами этих стран, бизнес сможет расплачиваться по валютным обязательствам в рублях.

Правительство также указывает количество россиян, с которыми дипмиссии этих стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

По распоряжению:

Греция может нанять на работу 34 человека;

Дания - 20,

Словакия - 16.

Словения и Хорватия нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения не могут.

Ранее «Клерк» рассказывал, как работать с контрагентами из недружественных стран.