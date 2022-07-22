⚡️Правительство расширило перечень недружественных государств. Бизнес с их резидентами теперь нужно вести в рублях

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Теперь с кредиторами этих стран, бизнес сможет расплачиваться по валютным обязательствам в рублях.
Правительство также указывает количество россиян, с которыми дипмиссии этих стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.
По распоряжению:
- Греция может нанять на работу 34 человека;
- Дания - 20,
- Словакия - 16.
Словения и Хорватия нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения не могут.
Ранее «Клерк» рассказывал, как работать с контрагентами из недружественных стран.